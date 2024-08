'Dona Florinda' postou homenagem a Silvio Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2024 10:34 | Atualizado 18/08/2024 11:23

A atriz mexicana Florinda Meza, eternizada como Dona Florinda no programa "Chaves", fez uma emocionante homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu neste sábado (17), vítima de uma broncopneumonia após infecção pelo vírus Influenza (H1N1) . A mensagem foi compartilhada em suas redes sociais, onde ela expressou sua gratidão ao comunicador brasileiro.



Em sua postagem no Instagram, Florinda agradeceu ao apresentador por ter trazido para o país os programas de Chespirito, criador e intérprete de "Chaves".



"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo, e por favor dê um abraço no meu Rober", escreveu a atriz, referindo-se a Roberto Gómez Bolaños, falecido em 2014, com quem foi casada.

O apresentador foi o responsável por trazer ao Brasil o programa "Chaves" em agosto de 1984, que se tornou um fenômeno cultural e marcou gerações de espectadores no país.