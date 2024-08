Lívia Andrade revela que saiu do SBT por ausência de Silvio Santos - Reprodução de vídeo/TV Globo

Publicado 18/08/2024 21:52

Rio - Lívia Andrade se emocionou durante uma homenagem a Silvio Santos feita no 'Domingão com Huck', da TV Globo, neste domingo (18). A apresentadora recordou momentos ao lado do empresário, explicou a sua saída do SBT e escolheu usar o mesmo vestido que vestiu em um programa dele, como tributo.

No decorrer do programa, diversas imagens de Lívia em sua época de trabalho no SBT, ao lado de Silvio Santos, foram exibidas. Aproveitando o momento, ela comentou sobre o apresentador, ressaltando que ele sempre foi um chefe exemplar para todos, e revelou o verdadeiro motivo de sua saída da emissora.

"[Estou hoje na TV] pelo Silvio Santos e por causa do Silvio Santos. Quando recebi uma proposta da concorrente, ele colocava a mão no queixo e brincava: 'É muito dinheiro'. Na última vez, ele disse que não ia ficar muito tempo por aqui. Então falei: 'Silvio, enquanto você estiver aqui, eu continuo com você'. Quando começou a pandemia, que ele não estava mais [no SBT], não fazia mais sentido pra mim. Ele foi meu combustível, meu mestre, meu mentor. Fiz muitas coisas para ele dar gargalhada", disse.