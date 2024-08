Família Abravanel divulga carta aberta; confira - Rogério Pallatta/SBT

Publicado 18/08/2024 20:57 | Atualizado 18/08/2024 21:16

Rio - Na noite deste domingo (18), Patrícia e Cíntia Abravanel, filhas de Silvio Santos, publicaram em seus perfis no Instagram uma mensagem de agradecimento pelas homenagens prestadas ao pai. O texto é assinado pela família. Considerado o maior mito da TV brasileira, o fundador do SBT morreu no sábado (17), aos 93 anos , sendo sepultado na manhã deste domingo, em São Paulo.

No comunicado, a família afirma que "ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto", e ainda garante: "Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou".

Confira a mensagem completa:

"Querido Público Brasileiro,



Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês.



Muito, muito obrigada,

Família Abravanel"