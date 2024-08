Silvio Santos vai ganhar estátua no Rio - Divulgação

Publicado 18/08/2024 16:47

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou neste domingo (18) que a cidade vai ganhar uma estátua em homenagem ao apresentador e empresário Silvio Santos, morto neste sábado, aos 93 anos , em São Paulo.

O anúncio veio em resposta a um internauta no X (antigo Twitter). "Venho sugerir que a Prefeitura do RJ faça uma homenagem ao Silvio Santos colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores; com esse tributo, irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegria a todos", disse o seguidor.

Em seguida, Paes respondeu: "Faremos. O pessoal da prefeitura já está falando com o Ique." O prefeito não deu detalhes sobre a data de inauguração, no entanto, revelou que o responsável pelo monumento será o artista plástico Ique Woitschach, mais conhecido como Ique, autor de obras marcantes na cidade, como a estátua do cantor Michael Jackson, no Santa Manta, em Botafogo, e o monumento que homenageia o apresentador Chacrinha, no Jardim Botânico.



O local que vai abrigar a futura estátua deverá ser a Lapa, bairro onde Silvio nasceu. Também foi no Rio onde Silvio começou a trabalhar como camelô, antes de se mudar para São Paulo e virar o maior nome da TV brasileira.

Em 2001, quando foi tema do enredo da Tradição na Marquês de Sapucaí, um trecho do samba lembrou a origem do comunicador: "Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro".