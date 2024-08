Palácio Tiradentes, sede histórica na Alerj - Divulgação

Publicado 18/08/2024 19:19

Rio - Em celebração aos 55 anos de irmandade entre as cidades de Kobe, no Japão, e o Rio, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) inaugura nesta segunda-feira (19), às 16h, a exposição gratuita "Fotos de Kobe e Traços da Cultura Japonesa".

A mostra ficará aberta até 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no hall principal do prédio histórico. O público poderá visitá-la a partir de terça-feira (20). A abertura é restrita a convidados.

As imagens promovem uma imersão em Kobe, capital da província de Hyogo, que se tornou "cidade-irmã" do Rio em maio de 1969. A exposição conta com itens do acervo do Consulado-geral do Japão, apresentando traços da cultura nipônica.

"Para o Parlamento fluminense, é uma honra celebrar a conexão entre as duas cidades, trazendo uma exposição gratuita ao público e tão rica culturalmente. Será possível conhecer mais sobre a importante cidade de Kobe e sobre a história do Legislativo”, destaca o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

O Palácio Tiradentes fica na Rua Primeiro de Março, s/n, na Praça XV.