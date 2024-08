Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos, já é considerada foragida - Divulgação

Publicado 18/08/2024 14:06

Rio - A Polícia Civil continua nas buscas por Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos, uma das suspeitas de aplicar o golpe do 'Boa-noite, Cinderela' em um turista jamaicano no início deste mês, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, o corpo de D'Wayne Antônio Morris, de 43 anos, foi encontrado por um amigo dentro do apartamento em que os dois estavam hospedados. A mulher já é considerada foragida.

A suspeita foi identificada com o apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) . Agora, os investigadores tentam localizar a outra mulher envolvida no crime, que aconteceu no dia 8 deste mês.

As investigações apontam que Letícia conheceu a vítima na Lapa junto com uma comparsa. Segundo a polícia, a dupla agiu de forma intencional, dopando D'Wayne e outro amigo após misturar substâncias entorpecentes na bebida dos dois, com a finalidade de roubá-los. Eles foram até o apartamento com a vítima.

D'wayne Antonio Morris era um turista jamaicano naturalizado norte-americano Divulgação

À polícia, o colega relatou que dormiu ao chegar no apartamento, na Rua Bulhões de Carvalho, e que quando acordou, já se deparou com o jamaicano morto em cima da cama, enquanto as suspeitas teriam fugido do local.

Letícia já é investigada por outros crimes semelhantes ao aplicado no turista. Contra ela, foi expedido mandado de prisão temporária. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da suspeita, pode informar aos agentes através de qualquer delegacia ou pelo Disque Denúncia, através dos canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.