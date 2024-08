Isabele Benito e Silvio Santos - Arquivo pessoal

Publicado 19/08/2024 00:00

Essa é a frase que eu mais ouço na vida. Mas, agora é hora da partida, vamos chorar e chorar.

Sem esquecer que ele cantou para o Brasil, por anos. “ Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar!”

Meu Patrão, que honra, que honra, que honra. Ser funcionária há 16 anos do seu maior ídolo é

para poucos. Ninguém foi ou será Silvio Santos. Senor Abravanel é a maior lenda da comunicação. Revolucionou a TV Brasileira.

Todas as emissoras devem a Silvio Santos a paixão do povo brasileiro pela televisão. O carisma, o dom de entreter, de se entregar, e levar alegria a um povo sofrido por décadas.

O Brasil está órfão. Órfão de um homem carioca, que tem uma história única de vida. Um brasileiro sonhador, que fez do seu sonho, o meu, e o de tantos outros que vivem e amam essa caixinha de sonhos.

Tive o privilégio de estar no mesmo palco. E essa vai seguir como a maior conquista da minha carreira.

Aqui vou trazer um bastidor desse dia, eu ganhei 430 reais no jogo das três pistas: na saída do palco, ele abriu o paletó com bolsos internos organizados por nota e me “pagou” o prêmio. Eu saí e ele:

“Não vai conferir não?”

Eu pensei: "Meu Deus… claro que não."

E aí ele disse:

"Confere vê se te paguei certo."

Eu não conseguia nem lembrar como fazer conta.

Falei que sim e carrego até hoje uma dessas notas na carteira.

Brilho nato, dom de encantar. Um menino nascido no Centro do Rio que sabia a importância de cada conquista.

Um abraço forte à família que segue o legado.

Silvio Santos, O MAIOR DE TODOS.