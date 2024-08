Flamenguista é brutalmente agredido por torcedores do Botafogo, neste domingo (18) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/08/2024 19:46 | Atualizado 18/08/2024 22:36

Rio - Um homem foi agredido com chutes, socos na cabeça e teve a camisa da Torcida Jovem do Flamengo arrancada à força do corpo, na manhã deste domingo (18), por torcedores do Botafogo. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da rua. Veja o vídeo abaixo. Nas imagens é possível ver a vítima sendo agredida por três homens. Outros três torcedores acompanhavam o grupo no momento do ataque.

A série de agressões aconteceu ao lado de duas crianças, que presenciaram toda a cena de violência. Veja:

Torcedores do Botafogo agridem com socos e chutes um membro da Torcida Jovem do Flamengo, e arrancam camisa da vítima à força



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/6WKkJQmxBh — Jornal O Dia (@jornalodia) August 18, 2024

Horas depois, um perfil nas redes sociais publicou uma foto com a camisa da vítima no chão, sendo pisada. Há ainda outros registros de brigas entre as duas torcidas em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, e outra nos arredores do Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, palco do jogo deste domingo (18). Postulantes ao título do Brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentaram às 18h30.

OFF RIO: Fúria Jovem de Cabo Frio coloca 20º Pelotão da Jovem do Flamengo para correr fora do RJ, Com frente (Mão de Ferro) da Young Flu Cabo Frio juntamente com os Flamenguistas. pic.twitter.com/BYnr8BsINO — Organizadas do Botafogo (@orgbfr) August 18, 2024

A Polícia Militar informou que policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam nos arredores do Engenhão. Sobre a confusão em Cabo Frio, PMs do 25° BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de briga de torcidas no bairro Jardim Caiçara. De acordo com o comando da unidade, o tumulto aconteceu em um bar e a confusão já havia se dispersado no momento da chegada dos militares. O patrulhamento permaneceu reforçado na região.



Ao fim do jogo, após a derrota do Flamengo por 4 a 1, torcedores do Rubro-Negro iniciaram uma confusão entre eles no setor Sul do Engenhão. Policiais militares precisaram intervir. Veja vídeo:

Mais imagens com outra câmera, da confusão no setor sul pic.twitter.com/GgKEgLRQFt — Fim de Jogo (@fimdejogo) August 18, 2024

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se investiga o caso de agressão contra um torcedor do Flamengo. Também não há informações do local onde a agressão aconteceu.