A agressão aconteceu na porta da Mahalo GinkeriaReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/08/2024 14:52

Rio - Uma mulher foi agredida por um segurança de uma boate na noite deste sábado (17), no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu. Na ocasião, o homem deu um chute na vítima, que caiu no chão desacordada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A agressão aconteceu na porta da Mahalo Ginkeria e foi gravada por testemunhas. Nas imagens, a mulher aparece brigando com um outro homem. Logo em seguida, a vítima tenta entrar na boate, mas o profissional que faz a segurança do estabelecimento acerta um chute nela. A mulher, então, cai no chão, desacordada, precisando ser socorrida pelas pessoas ao redor.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). Os agentes buscam testemunhas e imagens das câmeras de segurança do local onde ocorreu o caso. Os envolvidos ainda vão ser ouvidos. As investigações seguem em andamento.

Já a boate usou as redes sociais neste domingo (18) para comentar o caso. Por meio de nota, a Mahalo Ginkeria disse que a direção tomou conhecimento do fato e está tomando as devidas providências.

"Já foi feito contato com a parte agredida e estamos dando todo o suporte necessário. Estamos rompendo o contrato de terceirização da segurança, pois não concordamos com qualquer tipo de agressão. Somos uma casa de entretenimento, zelando sempre pelo bem estar dos nossos clientes e amigos", publicou.

Boate Mahalo Ginkeria se pronuncia sobre o caso através das redes sociais Reprodução / Redes Sociais