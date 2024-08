José Murilo de Carvalho fez parte Academia Brasileira de Letras - Divulgação / ABL

Publicado 18/08/2024 20:10

Rio - O escritor e historiador José Murilo de Carvalho foi homenageado pelo Instituto de História da UFRJ com uma sala em seu nome. A cerimônia de inauguração da placa ocorreu no último dia 13, quando a morte do ex-integrante da Academia Brasileira de Letras completou um ano.

José Murilo de Carvalho entrou para a ABL em 2004, na sucessão de Rachel de Queiroz. Era mineiro, bacharel em sociologia e política pela UFMG, além de mestre em ciência política pela Universidade de Stanford, na California (EUA).

Professor emérito da UFRJ, escreveu 19 livros, entre eles "A Formação das Almas", "A Cidadania no Brasil" e "Os Bestializados".