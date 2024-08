Material apreendido com o homem - Divulgação

Publicado 18/08/2024 14:41

Rio - Uma equipe da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói prendeu um suspeito de roubo na noite deste sábado (17), após uma denúncia, no Centro do municipio.

De acordo com a prefeitura, os agentes foram acionados, por volta das 23h, por uma pessoa que passava na Avenida Amaral Peixoto. Com as características do homem, a equipe iniciou a busca e localizou o homem, que não teve a identidade divulgada.

Com ele foram encontrados o aparelho roubado e uma faca. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro de Niterói).