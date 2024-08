Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/08/2024 12:44

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam buscas para capturar uma das autoras do latrocínio de D’Wayne Antônio Morris, de 43 anos. Ela foi identificada com o apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). As equipes continuam nas investigações para identificar a segunda envolvida no crime, ocorrido no dia 8 de agosto, em um hotel em Copacabana, na Zona Sul.A autora identificada tem 23 anos e já tem anotações criminais por outros golpes semelhantes. Contra ela, foi expedido um mandado de prisão temporária. O corpo do turista jamaicano com nacionalidade norte-americana foi encontrado por um amigo no interior do imóvel em que estavam hospedados. O inquérito indica que ele e o colega foram dopados por duas garotas de programa que conheceram horas antes, no bairro da Lapa, no Centro.