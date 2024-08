Bicicleta de uma das vítimas fica completamente destruída - Reprodução/Redes sociais

Bicicleta de uma das vítimas fica completamente destruídaReprodução/Redes sociais

Publicado 17/08/2024 20:46

Rio - Um dos quatro adolescentes atropelados por um caminhão na noite desta sexta-feira (16), no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, apresentou piora no quadro clínico. O jovem W.F.C.S., 12 anos, deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, com fratura de osso temporal e hemorragias. Segundo a direção da unidade de saúde, o rapaz está no CTI pediátrico, sedado, entubado e hemodinamicamente instável, em uso de droga vasoativa.

Um dos quatro feridos morreu no local. Trata-se do adolescente J.M, de 12 anos, que foi sepultado na tarde deste sábado (17), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Segundo a EcoRioMinas, concessionária que administra a via, o grupo estava andando de bicicleta no trecho.

Ainda segundo o hospital, há outros dois meninos internados, ambos em estado grave. J.P.M.R., 14 anos, deu entrada no hospital com múltiplas fraturas de mandíbula, pneumotórax bilateral e sinais de broncoaspiração. No momento, o paciente segue internado no CTI em grave estado geral, sedado, entubado, hemodinamicamente estável, sem uso de drogas vasoativas, com dreno de tórax bilaterais.



G.P.B.C., de 11 anos, deu entrada apresentando edema facial e múltiplas fraturas no rosto. "A direção do HMAPN informa que o paciente foi avaliado pela neurocirurgia, sem indicação de intervenção cirúrgica. No momento, paciente segue em grave estado geral, sedado, entubado, evoluiu para instabilidade hemodinamicamente e com uso de drogas vasoativas", diz o boletim. G.P está internado no CTI pediátrico em acompanhamento conjunto com bucomaxilo e equipe multidisciplinar.

O atropelamento é investigado pela 58ª DP (Posse). O motorista do caminhão prestou socorro aos adolescentes e foi conduzido à delegacia para dar depoimento.