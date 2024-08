Silvio Santos: Confira as últimas fotos do ícone da televisão brasileira - Foto: Reprodução

Silvio Santos: Confira as últimas fotos do ícone da televisão brasileiraFoto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 18:08

Rio - A Prefeitura do Rio decretou, neste sábado (17), luto de três dias na cidade pela morte do comunicador e empresário Silvio Santos. O decreto com a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município.