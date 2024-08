132ª DP (Arraial do Cabo) - Divulgação/PM

Publicado 17/08/2024 15:48

Arraial do Cabo - Uma mulher foi presa em flagrante, nessa sexta-feira (16), por suspeita de ter agredido com diversas pauladas a própria filha no município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Ela vai responder pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 132ª DP (Arraial do Cabo) localizaram a suspeita após trabalho de inteligência – a corporação não detalhou se a denúncia partiu da própria vítima e onde exatamente a mulher foi capturada.

Aos policiais, a jovem – que precisou ser levada a uma unidade de saúde devido à gravidade das lesões – contou que a mãe a agrediu com golpes de um objeto de madeira porque ela não havia feito faxina na residência onde vivem.

A identidade da suspeita não foi revelada.