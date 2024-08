Imagens publicadas nas redes sociais mostram a aeronave destruída - Reprodução / redes sociais

Publicado 17/08/2024 14:00 | Atualizado 17/08/2024 14:09

Nova Iguaçu - O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que deu continuidade, na manhã deste sábado (17), às investigações de um acidente com um avião de pequeno porte nessa sexta-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A aeronave fez um pouso forçado em uma área conhecida como Campo do 15.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a aeronave bastante danificada – confira no vídeo abaixo:

⚠️ATENÇÃO: Um avião de pequeno porte usado utilizado para propagandas caiu esta tarde em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O piloto sofreu ferimentos leves e não corre risco de vida.



Acompanhe: https://t.co/JAhIm11oaB pic.twitter.com/A7ND8j2o3Q — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) August 16, 2024

O Cenipa explicou que o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) investiga as causas do acidente por meio de técnicas específicas, confirmação de dados, preservação de elementos e verificação de danos na aeronave e no entorno.

Ainda de acordo com o órgão, o objetivo é concluir a investigação dentro do menor prazo possível, levando sempre em consideração a complexidade da ocorrência; e que a coleta de dados tem ainda um caráter preventivo, para evitar que futuros acidentes com características semelhantes.

Segundo testemunhas, o piloto sofreu ferimentos leves, e não há informações sobre outros feridos. A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou que não há registro de entrada de vítimas de acidente com aeronave nas unidades de saúde do município.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a situação, e a Polícia Civil comunicou que, até o momento, não recebeu registro da ocorrência na delegacia da área. O Corpo de Bombeiros afirmou que não recebeu chamado para o caso.