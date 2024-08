A carreira do empresário começou como camelô na Lapa - Divulgação

Publicado 17/08/2024 14:06

Rio - O governador Cláudio Castro decretou, na manhã deste sábado (17), no Diário Oficial, luto de três dias no estado do Rio de Janeiro em razão do falecimento do apresentador e empresário Silvio Santos. No Decreto 49.246/24, Castro ressalta a atuação do comunicador carioca na televisão brasileira, marcada pelo seu talento, genialidade e capacidade de encantar gerações, levar alegria, entretenimento e inspiração ao povo brasileiro ao longo de quase 60 anos de carreira.

"Hoje o Brasil se despede de um dos maiores ícones da nossa televisão, Silvio Santos. Foram 93 anos de vida e quase 60 anos de carreira dedicados a levar alegria, entretenimento e inspiração ao povo brasileiro. Sua voz, seu carisma e sua história ficarão eternizados na memória de todos nós. O legado de Silvio Santos jamais será esquecido!

Manifesto meus profundos sentimentos à família Abravanel, aos amigos e a todos os colegas da emissora de televisão SBT. O Governo do Estado decreta luto de três dias por essa perda insubstituível."

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também lamentou a morte do “menino da Lapa” e, em suas redes sociais, relembrou quando o apresentador foi homenageado pela escola de samba Tradição, em 2001.

"O menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil. Silvio Santos era irreverência, genialidade e alegria. Com seu jeito único de ser, entrou na casa de milhões de brasileiros através da TV e conquistou o carinho e a admiração de todos nós. Um grande carioca, um grande brasileiro e um grande ser humano que fará muita falta. Hoje o céu está em festa!"