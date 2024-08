Arrastão na Rodovia Washigton Luís, na altura da Baixada Fluminense - Imagens da Internet

Arrastão na Rodovia Washigton Luís, na altura da Baixada FluminenseImagens da Internet

Publicado 17/08/2024 15:17 | Atualizado 17/08/2024 15:21

Rio - Um arrastão na Rodovia Washington Luís, estrada que liga a capital fluminense à Região Serrana, assustou motoristas que passavam pela via na manhã deste sábado (17).



Vídeos que circulam na internet mostram motoristas tentando fugir na contramão. Segundo informações, bandidos armados estavam abordando motoristas na altura do Feirão das Malhas, no Jardim Gramacho, em Caxias



Procurada, a PM afirmou que o 15º BPM (Duque de Caxias) não havia recebido nenhuma ocorrência do caso até o momento da publicação.