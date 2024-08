Trecho da Rua Guaporé, onde aconteceu o incêndio em um restaurante - Reprodução Google Maps

Publicado 17/08/2024 11:23 | Atualizado 17/08/2024 12:14

Rio - Um restaurante pegou fogo na madrugada deste sábado (17), na Rua Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 2h20 para a ocorrência.

Ainda de acordo com as primeiras informações, o incidente não deixou feridos. Até a última atualização, às 11h30, os militares seguiam trabalhando no local para a fase de rescaldo.

Com isso, uma pista da via segue interditada. No entorno existem diversos estabelecimentos comerciais e prédios residenciais. Porém, o fogo não se alastrou para outras construções.

Para conter as chamas, foram acionados os quartéis da Penha, Parada de Lucas, São Cristóvão, Campo Grande, Barra da Tijuca, Ramos, Irajá e Central, que contaram com auxílio de drones. A Defesa Civil está no local realizando vistoria do imóvel atingido.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e está sendo investigada.