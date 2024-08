Bicicleta de uma das vítimas fica completamente destruída - Reprodução

Bicicleta de uma das vítimas fica completamente destruídaReprodução

Publicado 17/08/2024 07:37 | Atualizado 17/08/2024 13:12

Rio - Quatro adolescentes foram atropelados por um caminhão na noite desta sexta-feira (16), no Arco Metropolitano, altura do bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles, de 12 anos, morreu no local. Segundo a EcoRioMinas, concessionária que administra a via, o grupo estava andando de bicicleta no trecho.

Os quartéis de Belford Roxo e São João de Meriti foram acionados às 19h15. No local, três meninos foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Já o outro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via. O motorista do veículo, de 31 anos, ficou ileso.

Veículo envolvido no acidente Reprodução

Segundo a direção do hospital, uma das vítimas, de 14 anos, deu entrada na unidade em estado grave, apresentando múltiplas fraturas na mandíbula, pneumotórax e sinais de broncoaspiração. Ele precisou ser sedado, entubado e segue estável, mas em estado grave, com dreno de tórax bilaterais. O adolescente está sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar da unidade.



Já o paciente de 11 anos chegou ao hospital com edema e múltiplas fraturas na face. Ele foi avaliado pela neurocirurgia e não precisou de intervenção cirúrgica. No momento, a vítima segue entubada no CTI pediátrico, em estado grave, sendo acompanhada pelo bucomaxilo e a equipe multidisciplinar.

O outro adolescente atingido pelo caminhão, de 12 anos, chegou ao hospital com um quadro convulsivo. Ele estava com uma fratura de osso temporal e acúmulo de sangue no cérebro. "A Direção do HMAPN informa que, no momento, o paciente tem grave estado geral, internado na emergência pediátrica, em cateter nasal de oxigênio, hemodinamicamente estável e sem uso de drogas vasoativas. Em acompanhamento com a neurocirurgia e sem indicação de abordagem cirúrgica no momento", diz a nota da unidade.