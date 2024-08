O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 08:04

Rio - Um estrangeiro foi encontrado morto dentro de um apartamento na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (8). A vítima foi identificada como D'Wayne Morries, de 43 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 20h30 e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) preservaram o local até a chegada da perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.



Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime.