Silvio Santos foi enredo da escola de samba Tradição em 2001 - Léo Corrêa/Arquivo O Dia

Silvio Santos foi enredo da escola de samba Tradição em 2001Léo Corrêa/Arquivo O Dia

Publicado 17/08/2024 11:46 | Atualizado 17/08/2024 13:48

Rio - Ícone da TV, Silvio Santos já foi homenageado no Carnaval da Sapucaí em 2001. Naquele ano, a escola de Samba Tradição levou a história do apresentador para o sambódromo com o enredo "Hoje é Domingo, é Alegria, Vamos Sorrir e Cantar! Silvio Santos Vem Aí!", uma referência direta à abertura clássica do "Programa Silvio Santos" e ao bordão que se tornou parte da cultura brasileira.

fotogaleria

O enredo explorou diferentes fases da vida e da carreira de Silvio Santos, desde sua origem humilde como camelô até se tornar um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil. O desfile retratou momentos marcantes, como a criação do Baú da Felicidade, sua trajetória na televisão, e sua ligação com o público brasileiro.

Embora o desfile tenha sido um sucesso em termos de público e crítica, a Tradição não conseguiu vencer o Carnaval daquele ano.

No Instagram, em uma publicação conjunta com a Tradição, a Liga RJ lamentou a morte do apresentador : "Hoje o Brasil se despede de Silvio Santos, aos 93 anos. Maior comunicador do Brasil, ele fez história na TV e também brilhou na Sapucaí no inesquecível desfile da Tradição, em 2001, com o enredo 'Hoje é domingo, é alegria. Vamos sorrir e cantar'. Descanse em paz, Silvio! Por aqui, seguiremos em ritmo de festa!"

Morreu aos 93 anos o apresentador Silvio Santos.



A lenda da televisão brasileira foi homenageado pela Tradição no Carnaval de 2001.

pic.twitter.com/HS7FxS3tyn — Voz do Samba (@vozdosamba_) August 17, 2024 Relembre a letra do samba enredo

Olha que glória, que beleza de destino

Pra esse menino Deus reservou, ô

Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo

Com muito orgulho foi camelô



Nasceu na Lapa

No Rio de Janeiro

Esse artista é o enredo

Da nossa Tradição



Foi do rádio, minha gente

Hoje na televisão

Oi, patrão!

Faz o dia mais contente

Alegria do povão



Qual é o prêmio, Lombardi? Diz aí!

Qual é a Música? Quem sabe, canta aí!

Quem quer dinheiro?

O aviãozinho vai subir!



Qual é o prêmio, Lombardi? Diz aí

Qual é a Música? Quem sabe, canta aí

Quem quer dinheiro?

O aviãozinho vai subir!



Minhas colegas de trabalho

Que beleza de auditório

Abre a Porta da Esperança

É Namoro na TV



Boa Noite, Cinderela

Gosto de você

Em Nome do Amor

Eu quero morrer de prazer



Laiá, laiá, oi

Laiá, laiá, oi

É um Baú de Felicidade



Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir

É domingo, é alegria

Sílvio Santos vem aí!



Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir

É domingo, é alegria

Sílvio Santos vem aí!