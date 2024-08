Pavilhão da tradicional escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz - Divulgação

Publicado 15/08/2024 10:22

Rio - A Acadêmicos da Santa Cruz receberá neste domingo (18), das 16h às 19h, as inscrições do concurso que vai definir o samba-enredo para o Carnaval de 2025. A parceria campeã será contemplada com prêmio de R$ 10 mil.

A taxa de inscrição é de R$ 50. No ato da entrega, os compositores devem levar 30 cópias da letra e três pendrives com letra e áudio do samba, na quadra. Os itens são obrigatórios. A grande final será no dia 19 de outubro.

Com o enredo "Os altares sagrados Tupiniquins", de autoria e desenvolvimento do carnavalesco Cid Carvalho, a Santa Cruz, tradicional agremiação da Zona Oeste, será a 6ª escola a desfilar na Série Prata, pela Superliga Carnavalesca do Brasil, no dia 3 de março.

A quadra fica na Rua do Império, 753, em Santa Cruz.

Confira abaixo o calendário da disputa:

1º de setembro - Apresentação dos sambas e feijoada, das 18 às 23h. Entrada franca;

15/09 - 1ª eliminatória, das 18h às 23h. Entrada franca;

22/09 - 2ª eliminatória, das 18h às 23h. Entrada franca;

6/10 - Semifinal, das 18h às 23h. Entrada Franca;

19/10 - Grande Final, às 21h. Entrada Franca.