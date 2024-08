Diego Oliveira faz parte do time de diretores de bateria da Beija-Flor - Ana Beatriz Mazza / Agência Garagem 293

Publicado 13/08/2024 10:49

Rio - Integrante do time de diretores de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Diego Oliveira vai participar de workshops ministrados por sambistas brasileiros em Córdoba, na Argentina, no dia 17 de agosto. O convite partiu da escola de Império de Ouro.

Na ocasião, Diego terá a oportunidade de levar o 'Toque de Bamba', Workshop de sua autoria, ao solo argentino.

No dia 18 será a vez de abrilhantar o Carnaval de inverno da cidade, ao lado de outros craques do mundo do samba, entre eles Thalita Santos e Macaco Branco, diretora de tamborim e mestre de bateria da Vila Isabel, respectivamente.

"É muito gratificante perceber que o trabalho que realizo na bateria da Beija-Flor, junto a todos os demais diretores, e sob o comando dos mestres Rodney e Plínio, tem sido reconhecido. Será mais uma experiência incrível ensinar um pouco do nosso ritmo aos irmãos argentinos, que também são apaixonados pelo Carnaval. Estive na Espanha, no Carabassamba Festival, na cidade de Mallorca; e em Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, em Portugal, e esse ano terei a oportunidade de estar na Argentina para levar o conhecimento do samba carioca para mais uma parte do mundo", comemora Diego.

Irmão de Raíssa, ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Diego também é compositor e atua como voluntário em uma ONG criada pela família para oferecer aulas de música e dança para crianças da Baixada.