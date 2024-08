Carnavalescos da Portela posam com mestre Nilo Sérgio e Jane Carla, das baianas - Divulgação / Portela

Publicado 11/08/2024 08:26

Rio - Nos preparativos para o próximo desfile, líderes de segmentos da Portela estiveram presentes no barracão para conhecer as fantasias para o Carnaval de 2025, quando a escola homenageará Milton Nascimento. O enredo é "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol".