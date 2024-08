Eliminatórias do samba-enredo no barracão da escola - Divulgação

Rio - A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis está a todo vapor para o Carnaval 2025 e, nesta sexta-feira (25), anunciou as 12 obras que seguem na disputa pelo samba-enredo. A próxima fase da competição começará no dia 15 de agosto, na quadra da escola em Nilópolis, na Baixada Fluminense.



Após uma seleção interna no barracão, onde representantes de diversos departamentos avaliaram as 18 composições inscritas, 6 sambas foram eliminados, restando as seguintes obras finalistas:

Sambas Classificados – Carnaval 2025



- Samba 1000: Edson Jacaré, Egildo de Nilópolis, Rogério Fabiano, Jr Billy Mandy, Mestre Dudu 7, Jorge Aila

- Samba 2: Junior PQD, Nando Souza, Robinho Donozo, Nathan Walace, Daniel Colete, Andrezinho da Beija-Flor

- Samba 15: Raymundo Venâncio, Toninho Z10, Erasmo Vasconcelos

- Samba 5: Rômulo Massacesi, Junior Trindade, Serginho Aguiar Centeno, Ailson Picanço, Gladiador, Felipe Sena

- Samba 54: Serginho Sumaré, Marcelo Guimarães, Rogério Damata, Neilson Oliveira, Léo Freire, Ademir

- Samba 23: Kirraizinho, Dr. Rogério, Ronaldo Nunes, Clay Ridolfi, Miguel Dibo, Ramon Via 13

- Samba 44: Arnaldo Matheus, Muca, Ted Carvalho, R. Simpatia, Flavio Avellar, Helio Brito

- Samba 10: Rodrigo Cavanha, Mauro Naval, Gylnei Bueno, Jorge Matias, Alí Gringo, Doguinho

- Samba 300: Xande de Pilares, Igor Leal, Nurynho AlMawi, Sormany Justen, Cabeça Vinicius, Felipe Mussili

- Samba 1: Diogo Rosa, Julio Assis, Diego Oliveira, Manolo, Julio Alves, Léo do Piso

- Samba 39: Sidney de Pilares, Jorginho Moreira, Marcelo Lepiane, Valtinho Botafogo, João Conga, Dr. André Lima

- Samba 20: Alceu Maia, Bertolo, Moisés Kadinho, Almyr Moreira, Sérgio Beto Português, Zé Branco



O samba vencedor será escolhido para embalar o enredo “Laíla de Todos os Santos. Laíla de Todos os Sambas”, uma homenagem ao Laíla diretor de carnaval, que morreu em 2021, vítima da Covid. O enredo, foi desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo.