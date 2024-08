A Tuiuti ficou em 9o lugar no Carnaval 2024 - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/08/2024 13:57

Rio – O Paraíso do Tuiuti vai lançar oficialmente, na próxima sexta-feira (9), o seu samba-enredo para o Carnaval 2025. O evento vai acontecer na Cidade do Samba, a partir das 20h.

Com o tema “Quem tem medo de Xica Manincongo?”, desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, a escola falará de Xica Manincongo, considerada a primeira travesti não indígena do Brasil.

O samba, assinado pelos compositores Claudio Russo e Gustavo Clarão, será cantado por Pixulé, interprete oficial da agremiação de São Cristóvão.

O evento vai contar com shows de Viradouro e Imperatriz, campeã e vice do último Carnaval, respectivamente, além do Samba de Caboclo, Cordão do Bola Preta entre outros.