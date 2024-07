Imperatriz ficou em segundo lugar no desfile de 2024 - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Imperatriz ficou em segundo lugar no desfile de 2024Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/07/2024 09:24

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou, na noite desta terça-feira (30), os sambas concorrentes para o Carnaval de 2025. Vinte e três obras foram inscritas e participarão da disputa, que começa oficialmente no dia 10 de agosto, durante a feijoada na escola.



A fase de eliminatórias acontecerá às sextas-feiras, a partir de 16 de agosto. Já a grande final está marcada para o dia 27 de setembro. As composições estão disponíveis para reprodução no canal da Imperatriz no YouTube (@TVImperatrizLeopoldinense) e nas demais plataformas digitais da agremiação.



"Só tenho a agradecer a todos os compositores, às 23 parcerias, pelo empenho e talento para mais uma disputa de samba na Imperatriz. Esse ano, a disputa será ainda mais especial, já que abordaremos a temática do candomblé, tão pedida pela nossa comunidade. Muito boa sorte a todos que vão concorrer e que todos possam acompanhar e torcer conosco", diz a presidente Cátia Drumond.

O enredo é "Ómi Tútú ao Olúfon- Água Fresca para o Senhor de Ifón”, do carnavalesco Leandro Vieira. A Verde e Branco de Ramos, atual vice-campeã, será a segunda escola a desfilar, no domingo de Carnaval, 2 de março.

Confira o calendário completo da disputa:



10/08 - Apresentação Oficial (Feijoada)

16/08 - Eliminatórias

23/08 - Eliminatórias

30/08 - Oitavas de final

06/09 - Quartas de final

14/09 - Semifinal (Feijoada)

27/09 - Final