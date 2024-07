No Império Serrano, foi campeã com ’Bum bum paticumbum prugurundum’, ao lado de Lícia Lacerda, em 1982 - Wikimedia Commons

Publicado 26/07/2024 15:48 | Atualizado 26/07/2024 20:36

Rio - O Brasil se despediu da carnavalesca, figurinista, cenógrafa e artista plástica Rosa Magalhães, que morreu nesta quinta-feira (25). Maior campeã da Marquês de Sapucaí, a "Professora" como era carinhosamente chamada no mundo do samba, sofreu um infarto.

No total, Rosa conquistou oito títulos no Carnaval carioca. Em 1971, assinou o enredo "Festa para um rei negro" como assistente no Salgueiro. No Império Serrano, foi campeã com "Bum bum paticumbum prugurundum", ao lado de Lícia Lacerda, em 1982. Na Imperatriz Leopoldinense, venceu nos anos 1995, 1999, 2000 e 2001. Seu último título foi com a Unidos de Vila Isabel, em 2013, com o enredo "A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo - Água no feijão que chegou mais um".

Além das vitóras na Sapucaí e de muitos troféus no Carnaval, seus principais prêmios foram o Emmy de Melhor Figurino, pela abertura Jogos Pan-Americanos de 2007; dois prêmios MinC; prêmios Carlos Gomes; Ordem do Mérito Cultural; e Medalha de Prata, oferecida pelo governo da Áustria.