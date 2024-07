Mayara Cristina é a nova musa da Unidos de Lucas - Divulgação

Mayara Cristina é a nova musa da Unidos de LucasDivulgação

Publicado 22/07/2024 10:43 | Atualizado 22/07/2024 12:04

A escola de samba Unidos de Lucas escolheu seu samba-enredo para o carnaval de 2025. A parceria campeã é composta por Ricardo Ferreira, Erick Marques, Breno Medeiros, Haru Oliveira, Lucas Farias, Kaíke Rocha, Clara Vidal e Juan Reis. O enredo é "As lambanças de dois cabras da peste, o testamento, alguns tostões e o livramento da Compadecida", do carnavalesco Lucas Lopes.



O evento também contou com a final do concurso Musa da Comunidade. Com o júri formado por Léo Torres, Dandara Bispo e Thay Oliveira, a campeã foi Mayara Cristina, de 19 anos, moradora de Coelho da Rocha , em São João de Meriti, e passista da Beija-Flor.

A Unidos de Lucas será a 6ª escola a desfilar no domingo, dia 2 de março de 2025, pela Série Prata, na Intendente Magalhães, em Campinho.



Confira o samba campeão:



Foi Mestre Suassuna quem contou pra mim

Não sei dizer, só sei que foi assim...

Unidos de Lucas, amor de uma vida

Vem celebrar o Auto da Compadecida!

De lá do meu Nordeste

Dois "cabra da peste" são inspiração

Falo de Chicó e João Grilo

Fiel espelho de um povo lutador

Na sacristia a ganância foi morar

Onde a fé e malícia sempre vão se encontrar

A cada passo a lambança sai pior

Vela o bicho em latim ou ligue a ira do Major



Cavalo bento na garupa vem Chicó

Cavalo bento na garupa vem Chicó

O testamento é do cachorro do padeiro

Pode acreditar, o gato descome dinheiro!

Cabelo ao vento galopando vem Chicó

Cabelo ao vento galopando vem Chicó

O testamento é do "cachorro do padeiro"

Pode acreditar, o gato descome dinheiro!

No rifle do bando de Severino

Se decide o destino

De toda a gente do lugar

Mas no calor do julgamento

A astúcia de João Grilo

Chama por Nossa Senhora

E o livramento lhe chegou em boa hora!

No sopro da gaitinha "o milagre aconteceu"

Com as bênçãos de Maria

Nosso herói sobreviveu

Riu na cara do Tinhoso

Debochou do "Cramuião"

Ficou rico, ficou pobre...

Nas quebradas do sertão!