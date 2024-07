Imperatriz vai iniciar concurso de samba-enredo em agosto - Divulgação

Publicado 22/07/2024 13:47

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval, vai promover mais uma edição de sua tradicional feijoada no dia 10 de agosto, na quadra da escola. Na mesma ocasião, a agremiação apresentará os sambas concorrentes para 2025. O evento terá, ainda, a participação do Salgueiro.

Outras atrações serão o pagode do Mestre Lolo, além de um show com todos os segmentos da verde e branco de Ramos.