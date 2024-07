Jovelina Pérola Negra lançou sucessos como Bagaço da Laranja e Feirinha da Pavuna - Divulgação

Publicado 23/07/2024 10:21 | Atualizado 23/07/2024 10:38

Rio - O Império Serrano vai homenagear a cantora e compositora Jovelina Pérola Negra em evento no próximo domingo (28), a partir das 14h, com entrada franca. Ex-integrante da escola, a artista, que morreu em 1998, teria completado 80 anos no último dia 21.

A programação inclui roda de samba com participação dos grupos Samba de Dandara, Samba que Elas Querem, além de cantoras como Iracema Monteiro, Andréia Café, Nina Rosa, Raquel Tobias e Cassiana Pérola Negra, filha da sambista.



O evento terá ainda uma roda de conversa com o tema “Quem tem medo da mulher preta no samba?”, reunindo Helena Theodoro, Sônia Regina, Angélica Ferrarez, Quitéria Chagas e Carolina Rocha. A quadra também abrigará uma feira de empreendedores do samba, da capoeira e do jongo.

Trajetória

Jovelina estourou na década de 1980 como um dos grandes nomes do samba e do partido-alto. Eternizou músicas como “Sorriso Aberto”, “Bagaço da Laranja” e “No Mesmo Manto”, entre outras.