Unidos do Viradouro foi a campeã do Carnaval 2024Cleber Mendes / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/07/2024 11:41

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou, nesta quarta-feira (24), data em que completa 40 anos, a criação do "Passaporte Rio Carnaval", em que o folião garante entrada no Sambódromo para o três dias de desfile do Grupo Especial: domingo (2 de março de 2025), segunda-feira (3), e terça (4).

A entrada terá o preço único de R$ 450 e, no momento da compra, será possível escolher, de acordo com a disponibilidade, entre os setores de arquibancadas comercializados diretamente – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Esse valor representa uma economia de quase 35% no bolso do espectador em comparação aos ingressos de arquibancadas vendidos para os dois dias de desfile em 2024.

Assim como no Carnaval deste ano, quando a Viradouro levou o campeonato, os ingressos serão vendidos pela plataforma Ticketmaster Brasil. Cada pessoa poderá adquirir apenas um "Passaporte Rio Carnaval" por CPF, que será nominal e intransferível. O pagamento pode ser via Pix ou cartão de crédito.



Em breve, serão anunciados os preços avulsos das arquibancadas especiais para quem desejar adquirir bilhetes apenas para datas específicas, assim como para o Desfile das Campeãs.

As vendas começarão no dia 27 de agosto pelo site www.riocarnaval.com

Confira a ordem dos desfiles do Grupo Especial:

Domingo

1ª.- Unidos de Padre Miguel

2ª- Imperatriz Leopoldinense

3ª- Unidos do Viradouro

4ª- Estação Primeira de Mangueira



Segunda

1ª- Unidos da Tijuca

2ª- Beija-Flor de Nilópolis

3ª- Acadêmicos do Salgueiro

4ª- Unidos de Vila Isabel



Terça-feira

1ª- Mocidade Independente

2ª- Paraíso do Tuiuti

3ª- Grande Rio

4ª- Portela