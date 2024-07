Manicure de 63 anos durante teste para passista da Imperatriz - X / Reprodução

Publicado 24/07/2024 10:20 | Atualizado 24/07/2024 13:22

Rio - Um teste de uma candidata a passista da Imperatriz Leopoldinense viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (24). As imagens mostram Rosimary do Nascimento Freitas, de 63 anos, ou "Tia Rose", sambando para os jurados e levantando o público que estava no local, na noite desta terça-feira (23).

"É ela, tia Rose", comentou uma publicação no X, antigo Twitter, exibindo a manicure e moradora de Campo Grande, Zona Oeste, disputando uma vaga na atual vice-campeã do Carnaval carioca. "O samba transforma".

Após o vídeo viralizar, internautas não pouparam de elogios ao carisma e samba no pé da candidata, incluindo pedidos para que ela seja rainha de bateria da escola. "Tia Rose para Rainha", escreveu um usuário da rede social. "Isso é o resumo mais lindo do que é o Carnaval", comentou outro.



Após o vídeo viralizar, internautas não pouparam de elogios ao carisma e samba no pé da candidata, incluindo pedidos para que ela seja rainha de bateria da escola. "Tia Rose para Rainha", escreveu um usuário da rede social. "Isso é o resumo mais lindo do que é o Carnaval", comentou outro.

"Tia Rose é exatamente a representação do sambista. Dentro daquela quadra, todos temos valor. Que incrível esse Vídeo! Estou ansioso para dar um beijo na Tia Rose num dia de ensaio", disse um internauta.

A repercussão surpreendeu Rose, que recebeu muitas mensagens após o teste. "Fui dormir quase cinco horas da manhã. Eu e minha filha respondendo as pessoas, agradecendo. Todo mundo querendo me seguir [nas redes]", diz a candidata, que, apesar de não ter sido selecionada para a ala das passistas, está com uma vaga garantida no Carnaval de 2025 da escola.

"À princípio, eles falaram que eu devo vir no carro ou como madrinha das passistas, mas ainda não está definido. A própria presidente [da Imperatriz, Cátia Drumond] me disse que me queria lá. E a escola toda também. Uma loucura", explica ela, surpresa.

Drumond destacou a alegria da manicure. "Como eu fico feliz em ver as pessoas realizando sonhos e sendo felizes, por isso eu amo cada dia mais o Carnaval. Tia Rose estará com a gente na avenida em 2025".

História no Carnaval

Rose tem uma história com o Carnaval. Já desfilou na Portela, mas nunca se imaginou como passista. "Eu sempre gostei muito de sambar. E as minhas amigas sempre falavam: 'você é passista'. Eu falava que não, que sou sambista. Mas, durante os ensaios, eu sempre botava meu samba lá no pé".



Ela diz que quem a levou para conhecer a quadra foi sua filha, Roberta, de 32 anos, que desfilou na Imperatriz no ano passado. "Eu gostei muito do ambiente. Da energia da escola. E chamei minhas amigas para fazer a inscrição", segue Rose, que soube do teste de passistas somente quando chegou ao local.

"Primeiro, perguntei ao administrativo do grupo sobre as condições, se teria limite de idade para se inscrever. Eles disseram que não e fui", lembra Rose, que também é mãe de Fernando, de 26 anos.



O enredo da Imperatriz é "Ómi Tútú ao Alúfon - Água Fresca para o Senhor de Ifón". No dia 10 de agosto, serão apresentados os sambas concorrentes para 2025 durante a tradicional feijoada na quadra da escola. A final de samba-enredo está marcada para o dia 27 de setembro.