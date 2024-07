Sabrina Sato presta homenagem à Rosa Magalhães - Reprodução do Instagram

Publicado 26/07/2024 10:02 | Atualizado 26/07/2024 10:26

Rio - Celebridades e personalidades do samba usaram as redes sociais, nesta sexta-feira (26) para lamentar a morte da carnavalesca Rosa Magalhães, aos 77 anos. Rainha de bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato foi uma das famosas que homenageou a maior campeã da Marquês de Sapucaí.

"Para sempre Rosa Magalhães... Obrigada por eternizar momentos únicos no nosso Carnaval com sua arte tão brasileira, tão nossa. Você abriu caminhos e deixou tudo mais colorido. A nossa Unidos de Vila Isabel agradece com carinho. Descanse em paz, rainha", escreveu a apresentadora no Instagram Stories.

Na mesma rede social, Alex Escobar disse: "Dona Rosa Magalhães nos deixou. Deixou títulos, desfiles inesquecíveis, sua arte, seu exemplo de simplicidade, deixou saudade. Viva Rosa". O dançarino Carlinhos de Jesus também se manifestou. "Obrigado Professora Rosa Magalhães por todo o ensinamento, alegrias e orientações!!! Obrigado pelo carinho de sempre! O Céu hoje tem o desfile da Campeã, Rosa Magalhães".

O carnavalesco da Viradouro, Tarcísio Zanon, publicou uma foto ao lado de Rosa e declarou: "Coração partido. Nossa amada Rosa se foi. Fica o legado de uma grande artista. Pra sempre professora! Pra sempre campeã! Para sempre ícone do nosso Carnaval!".

No X, Sidnei França, carnavalesco da Mangueira, falou sobre os ensinamentos que teve com Rosa. "Minhas lágrimas não são de tristeza. Elas rolam soltas pela gratidão de ter vivido e aprendido com Rosa em seus incríveis carnavais. Vai, Professora… Diga a Arlindo, Pinto, Viriato, Jardim, João, Pamplona, Lopes que aqui seguimos a transgressão pelos traços de quem sonha a folia", disse ele, que recordou: Talvez minha primeira aula carnavalesca tenha sido Salgueiro 1990 (Sou Amigo do Rei). Lembro-me com 10 anos, assombrado em frente a TV. Jamais fui o mesmo. Em seguida, Rua do Ouvidor. Logo, Sassarico do Marquês. Catarina, Jegue. Leopoldina meu ápice! Rosa encapsulou os anos 1990".

Rainha de bateria da Imperatriz, Maria Mariá ressaltou a importância de Rosa no carnaval: "O imaginário do sambista contém Rosa Magalhães, grande maioria dos desfiles históricos, passaram pela mão da grande professora. Pioneira! Ocupou espaços quando ainda parecia impossível e cravou seu nome nos corações e principalmente, na nossa escola. A Imperatriz vitoriosa, tem a cara, o traço, a plástica de Rosa. Mais uma estrela no céu Leopoldina. Descanse em paz".

Dona de oito títulos no Carnaval carioca, Rosa atuou nas escolas de samba Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. Teve passagem, também, pelos desfiles de São Paulo.

