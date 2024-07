Rosa Magalhães morreu aos 77 anos na noite desta quinta-feira (25) - Rede Social

Publicado 26/07/2024 09:12

Rio - O corpo da carnavalesca Rosa Magalhães será velado nesta sexta-feira (26) em cerimônia aberta ao público no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, de 12h às 16h30. Já o sepultamento, no Cemitério São João Batista, na mesma região, acontecerá restrito apenas a familiares e amigos próximos. Rosa morreu aos 77 anos na noite desta quinta-feira (26). Maior campeã da Marquês de Sapucaí, a artista já recebeu uma série de homenagens de escolas de samba, amigos e fãs nas redes sociais.Dona de sete títulos no Carnaval carioca, ela atuou na Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. Além de ter passado, também, pelos desfiles de São Paulo.