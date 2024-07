Moto recuperada pela PM em Bangu - @PMERJ

Moto recuperada pela PM em Bangu@PMERJ

Publicado 26/07/2024 11:28 | Atualizado 26/07/2024 11:32

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) recuperaram uma moto em Bangu, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (26), e prenderam um suspeito.

De acordo com a corporação, o veículo havia sido levado no último dia 20 de abril, em Marechal Hermes, na Zona Norte. A identidade do detido, no entanto, não foi divulgada.