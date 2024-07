Exames oftalmológicos estão entre os serviços que serão oferecidos na quadra da Vila - Divulgação

Publicado 26/07/2024 10:12

Rio - A Unidos de Vila Isabel, em parceria com o Governo do Estado, promoverá em sua quadra, neste sábado (27), das 9h às 13h, um mutirão de atendimentos gratuitos. Serão oferecidos exames oftalmológicos, agendamento fotogaleria de 1ª e 2ª via da carteira de identidade e habilitação para casamento, além de emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito.