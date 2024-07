Agentes do Procon-RJ fiscalizaram 25 clínicas de estética no estado - Divulgação / Procon-RJ

Agentes do Procon-RJ fiscalizaram 25 clínicas de estética no estadoDivulgação / Procon-RJ

Publicado 26/07/2024 09:40

Rio - Nove clínicas de estética foram interditadas e 17 autuadas pelo Procon-RJ no Rio de Janeiro, Niterói, na Região Metropolitana e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta quinta-feira (25), agentes realizaram uma ação de fiscalização denominada “Operação Afrodite” em 25 espaços de beleza de diferentes bairros.



Uma das irregularidades encontradas foi a aplicação de ozônio de forma não permitida e por profissional não habilitado. Segundo a Associação Médica Brasileira (AMB), a oferta da ozonoterapia, sem a certeza de sua eficácia e segurança, expõe os pacientes a riscos, como retardo do início de tratamentos eficazes, avanço de doenças e comprometimento da saúde.

Os fiscais ainda encontraram câmaras de bronzeamento, proibida pela ANVISA pela Resolução 56/09, produtos vencidos e sem especificação quanto à manipulação e validade, além de clínicas funcionando sem a documentação exigida pelos órgãos regulatórios, como responsável técnico e licença sanitária.Segundo o presidente do Procon-RJ, Cassio Coelho, embora muitos procedimentos sejam considerados seguros, a falta de preparo pode gerar resultados inesperados”.“Complicações podem ocorrer, incluindo infecções, reações alérgicas, resultados insatisfatórios e até casos de pessoas que vão a óbito, principalmente pela falta de regularização de clínicas e dos profissionais, permitindo que indivíduos não qualificados realizem procedimentos, explica”.Nos últimos 12 meses, mais de 11 clínicas irregulares foram interditadas pelo Procon RJ. No entanto, Coelho reforça que apesar dos esforços dos fiscalizadores, é indispensável que os consumidores pesquisem sobre as clínicas e seus respectivos profissionais antes de realizarem quaisquer procedimentos.