Agentes de três batalhões atuam nas comunidades da Zona OesteArquivo / Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 08:01 | Atualizado 26/07/2024 08:02

Rio- A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (26), uma operação nas comunidades do Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste. Os agentes atuam nas favelas do Sapo, Sossego e Santo André.

Em nota, a PM informou que policiais de três batalhões estão na região. Equipes do 14° BPM (Bangu), 27° BPM (Santa Cruz) e 9° BPM (Rocha Miranda) atuam para coibir a atuação de criminosos.

De acordo com relatos de moradores, blindados da corporação circulam pelos acessos das comunidades. Não houve registro de tiroteios. A PM disse que, até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as unidades da região estão funcionando normalmente.

Operação Ordo

operação das forças de segurança alcançou, nesta quinta-feira (25), a marca de 150 pessoas presas em 16 comunidades da região, além de oito menores apreendidos, desde o início da mobilização, há 12 dias. Ainda na Zona Oeste, aem 16 comunidades da região, além de oito menores apreendidos, desde o início da mobilização, há 12 dias.

A ação, que começou no último dia 15, tem como objetivo acabar com atividades econômicas ilegais que financiam facções e milícias. As comunidades selecionadas para a ação são: Covanca, Jordão, Santa Maria e Bateau Mouche, que ficam entre a Taquara e a Praça Seca; Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Tijuquinha, César Maia, Coroado, Fontela, Rio das Pedras, Sítio Pai João, Morro do Banco, Terreirão e Vargens.