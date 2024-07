Capas piratas para celular e eletrônicos sendo vendidas em Rio das Pedras - Divulgação / Governo do Rio

Capas piratas para celular e eletrônicos sendo vendidas em Rio das PedrasDivulgação / Governo do Rio

Publicado 25/07/2024 20:17 | Atualizado 25/07/2024 20:41

Rio - A Ação Estruturada Ordo alcançou, nesta quinta-feira (25), a marca de 150 pessoas presas em 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste da capital, além de oito menores apreendidos, desde o início da mobilização, há 11 dias.

Nesta quinta-feira, policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam materiais irregulares e falsificados na Zona Oeste do Rio.



Na Gardênia Azul, foram apreendidos 20 kg de alimentos impróprios para consumo. Em Rio das Pedras, a DRCPIM apreendeu capas falsificadas de marcas famosas e itens eletrônicos sem certificação da Anatel.

Regularização de energia

A Polícia Civil também realizou ações de combate ao furto de energia em três estabelecimentos na região. Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), acompanhados por técnicos da Light, identificaram ligações irregulares em Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.



Na Estrada de Jacarepaguá, em Rio das Pedras, os policiais verificaram uma ligação direta de um mercado, que possuía câmaras frias e cervejeiras. Ainda na região foram encontradas duas ligações diretas de energia em um açougue. As instalações estavam com desvio de energia em duas fases cada, sem passar pelo medidor, configurando consumo não registrado. Após a verificação e perícia criminal, a energia foi restabelecida conforme os procedimentos legais. Os proprietários foram presos em flagrante.



Em outra ação na Estrada dos Bandeirantes, na Comunidade César Maia, foi identificada uma ligação direta de energia em uma fase em um armazém de comércio de alimentos sem registro comercial ou alvará de funcionamento. As operações resultaram na correção das irregularidades e restabelecimento do fornecimento de energia nos locais.

Loja pet com 'gato' de água em Jacarepaguá



Atendendo a uma denúncia da concessionária Iguá, policiais civis conduziram duas pessoas até a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) por furto de água na Freguesia, em Jacarepaguá. São eles a gerente e o responsável pela manutenção de uma grande loja de produtos pet que já havia sido notificada pela concessionária na semana passada, por um 'gato' no sistema de água.



Após prestarem esclarecimentos, os dois funcionários alegaram que as modificações no sistema foram solicitadas a um bombeiro hidráulico indicado pelos proprietários da loja. Ele teria instalado um 'bypass' - equipamento fora dos padrões exigidos para o consumo - para burlar a cobrança.



Também ficou constatado que a empresa costuma contratar um carro-pipa não credenciado, sem identificação e fora dos padrões exigidos para o uso. Os proprietários do estabelecimento também serão intimados para prestar esclarecimentos.

Fiscalização de veículos



Durante a manhã desta quinta-feira, o Detran.RJ realizou ações de fiscalização em três pontos na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande e Itanhangá. Ao todo 180 veículos foram abordados, 78 foram autuados, 12 carros e motocicletas foram removidos. Desde o dia 15 de julho, o Detran.RJ abordou 1.823 veículos e autuou 801 na Ação Ordo. Ao todo foram removidos 34 carros, 73 motocicletas, 4 vans, 1 ciclomotor e 1 táxi pirata.



Medidores usados de forma irregular



A Naturgy recuperou, nesta quinta, 13 medidores de gás em 19 ordens de serviço executadas na comunidade da Covanca e no bairro do Tanque, ambos em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Desde o início da operação, a empresa contabiliza mais de 154 medidores restaurados, que eram usados irregularmente, e aproximadamente 192 ordens de serviço realizadas.



A Light realizou quatro operações, recuperando 35MWh em um açougue, lava-jato, um mercado no Rio das Pedras e uma distribuidora de alimentos na comunidade Cesar Maia, localizada no Recreio dos Bandeirantes. Desde o começo da Ação Ordo a concessionária de energia já inspecionou 58 alvos, recuperando 2.2 GWh, avaliados em um total de 2,7 milhões.