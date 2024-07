Mais um homem foi reconhecido pelos chilenos e está foragido - Divulgação

Publicado 25/07/2024 19:41 | Atualizado 25/07/2024 20:16

Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão de Leonardo Correa de Souza, detido em flagrante por extorquir dois turistas chilenos com o "golpe da caipirinha" , após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (25).

De acordo com o relato das vítimas, os suspeitos tiraram o copo da mão do homem e o encheram de cachaça sem consentimento. O turista relatou que, em seguida, foi forçado a pagar R$ 20 no cartão de crédito pela bebida que não pediu. Ele pagou e depois descobriu que os criminosos, na verdade, cobraram 899 dólares (cerca de R$ 5 mil). Ao perceberem que haviam caído em um golpe, procuraram a delegacia e registraram boletim de ocorrência.

A juíza Mariana Tavares Shu apontou que as vítimas ainda não prestaram depoimento e, por isso, a liberdade do preso colocaria em risco a integridade dos relatos. Leonardo foi preso depois de ser identificado por dois chilenos. Depois da investigação, os policiais descobriram que o valor cobrado do turista foi para a conta de um dos irmãos de Leonardo.

O acusado foi encontrado com uma máquina de cartão, dinheiro em espécie, um cartão de crédito e o documento de identidade de um homem que também foi reconhecido pelos turistas e está sendo procurado pela polícia.