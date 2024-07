Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu homens suspeitos de participação em sequestro de empresária - Divulgação

Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu homens suspeitos de participação em sequestro de empresáriaDivulgação

Publicado 25/07/2024 18:33 | Atualizado 25/07/2024 19:04

Rio - Lucas Vitório da Silva e Marcelo Anastácio Verneque, suspeitos de participação no sequestro de uma empresária, foram presos no início da tarde desta quinta-feira (25), no Complexo do Roseiral, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eles seriam integrantes de um grupo que extorquiu a vítima.

Ambos tinham mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, em aberto. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS).

O crime aconteceu no dia 6 de maio. Segundo a Polícia Civil, uma empresária do ramo de construção civil foi sequestrada quando saía do trabalho, em Nova Iguaçu, na Baixada. O grupo a manteve como refém, ameaçada com armas, para realizar diversas transferências bancárias. Ela só seria solta quando enviasse o dinheiro e entregasse os pertences de alto valor.

Após o crime, a DAS começou a investigação e conseguiu identificar os integrantes do bando, vindo a cumprir as prisões desta quinta-feira (25) e as buscas nos domicílios dos suspeitos.



Os agentes já indiciaram o núcleo de execução e o núcleo financeiro do grupo. A investigação segue para a identificação dos autores intelectuais.