A pistola e as drogas apreendidas pela equipe do 14º BPM - Reprodução/X

Publicado 25/07/2024 17:49 | Atualizado 25/07/2024 18:46

Policiais do 14º BPM (Bangu) prenderam, na tarde desta quinta-feira (25), dois suspeitos de tráfico de drogas em Bangu, Zona Oeste do Rio. De acordo com a conta oficial da Polícia Militar na rede social X (antigo Twitter), a ação se deu na Rua Porto Nacional.

Ainda segundo a postagem, com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola, além de munições e drogas. Não há até o momento informações sobre contabilização do material.

Os policiais registraram a ocorrência na 34ª DP (Bangu), para onde levaram os suspeitos e os itens apreendidos.