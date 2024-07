Mulher está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 16:51

Rio - Gleice Helen Andrade Neves, de 32 anos, baleada no rosto durante uma operação da Polícia Militar em Belford Roxo nesta sexta-feira (26) , está internada com quadro de saúde estável no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A vítima deu entrada na unidade, transferida do Hospital Municipal de Belford Roxo, às 14h. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ela se encontra estável, lúcida e orientada. Gleice segue em avaliação pré-operatória, com realização de exame de imagem, para passar por uma cirurgia para retirada do projétil.

A mulher foi atingida por um tiro no rosto, dentro de sua casa, durante uma operação de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) em comunidades de Belford Roxo, na manhã desta sexta.

Segundo a prefeitura do município, ela deu entrada no Hospital Municipal Belford Roxo com um tiro no lado esquerdo do rosto. O disparo atingiu seu maxilar. A equipe médica fez uma tomografia de crânio e constatou que não houve nenhum trauma ósseo e sangramento intercraniano. Depois dela ser avaliada, a vítima foi transferida para o HMAPN, em Duque de Caxias.



Cinco presos

A operação realizada nas comunidades do Castelar, São Leopoldo e Parque Floresta terminou com a prisão de cinco criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 39º BPM encontraram os suspeitos durante buscas no interior da comunidade do Castelar. Com eles, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, quatro carregadores, três rádios comunicadores, uma granada, munições e drogas.

As ocorrências foram registradas na 54ª DP (Belford Roxo).