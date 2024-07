Roteiro histórico gratuito vai percorrer a Praça XV e a Praça Mauá em aula aberta ao público - Divulgação/Rolé Carioca

Roteiro histórico gratuito vai percorrer a Praça XV e a Praça Mauá em aula aberta ao públicoDivulgação/Rolé Carioca

Publicado 26/07/2024 15:21 | Atualizado 26/07/2024 16:15

Rio - O Rolé Carioca promove, neste domingo (28), às 10h, o passeio cultural gratuito 'O Rio & o Mar', percorrendo a Praça XV e a Praça Mauá, no Centro. O roteiro histórico vai começar com a ocupação da cidade, de costas para o mar, no século XVI, passando pelo costume do banho de mar como prescrição médica no século XVIII, permeando as relações comerciais e disputas que tiveram os mares como palco, e chega aos dias atuais, quando a alma do Rio está intimamente relacionada ao amor dos cariocas pela praia.

A iniciativa tem apoio do Ministério da Cultura, da Prefeitura do Rio, da Secretaria Municipal de Cultura e do estúdio M'Baraká. O passeio será uma aula aberta ao público e ao caminhar pelo roteiro proposto, os participantes vão adquirir, aprofundar e compartilhar conhecimentos sobre locais, personagens históricos e momentos que desempenharam um papel central na formação da cidade. Um deles é João Cândido, o Almirante Negro, responsável pelo levante de marinheiros contra as péssimas condições de trabalho na Marinha, que ficou conhecida como a revolta da Chibata.

A estátua do Almirante Negro é uma das únicas do Rio que reverencia personalidades negras da história e, por muito tempo, foi deixada quase que escondida na Praça XV. O passeio cultural pretende abordar

a revolução e também a disputa existente entre presença e apagamento nas imagens que ilustram a cidade. Além disso, a expectativa do roteio é também resgatar a relação dos cariocas com o meio ambiente, segundo a pesquisadora do Rolé Carioca, Marize Oliveira Guarani.

"A relação da cidade com o meio ambiente precisa ser resgatada, principalmente agora que estamos vendo os impactos negativos da humanidade na natureza. Uma das formas disso acontecer é contar as histórias dos povos originários e mostrar que é possível ter uma relação mais cuidadosa e equilibrada com a nossa Baía de Guanabara e com os nossos mares", declarou a pesquisadora.

O passeio "O Rio & o Mar" acontece em uma área que desempenhou papel central na formação da cidade por seu caráter portuário e testemunhou importantes eventos que ajudam a narrar as conexões entre o Rio de Janeiro, seus habitantes e o mar. Partindo da Praça XV, passando pelo Chafariz da Pirâmide do Mestre Valentim, Estação das Barcas, Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, Espaço Cultural da Marinha, Orla Conde, e finalizando na Praça Mauá, o circuito histórico tem a intenção de mostrar que o mar não é apenas um pano de fundo estético, mas um protagonista na construção e transformações.



O tema já faz parte do acervo de pesquisas do Rolé Carioca, tendo inspirado, em 2017, uma

exposição realizada no Museu Histórico Nacional pelo estúdio M’Baraká, realizador do Rolé, e em 2020, um passeio virtual, com imagens de drone, realizado nesse formato por conta da pandemia de covid-19. O passeio cultural abre a temporada de cinco roteiros pela cidade em 2024, tendo como próximos temas "Colônia Juliano Moreira", no dia 24 de agosto, "Presença Indígena", no dia 29 de setembro, "Fiocruz", no dia 26 de outubro, e "Oswaldo Cruz - Festa e Resistência", no dia 24 de novembro.

Serviço



Rolé Carioca "O Rio & o Mar"

Horário: 10h

Data: 28 de julho de 2024

Ponto de encontro: Praça XV de Novembro, Centro.