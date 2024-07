Enterro aconteceu às 14h no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

morta a tiros em Belford Roxo, na Baixada, foi enterrado, na tarde desta sexta-feira (26), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte. Rio - O corpo da professora Layla Marinho Paixão de Moraes, de 34 anos,na Baixada, foi enterrado, na tarde desta sexta-feira (26), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte.

Considerada uma professora dedicada e carinhosa por amigos e familiares, a despedida de Layla foi marcada por muita emoção. Na saída para o sepultamento, o corpo foi levado sob aplausos.

O crime aconteceu por volta das 6h na quarta-feira (24). O veículo em que o casal estava ficou com marcas de tiros no vidro traseiro e na lataria, além da janela do motorista ter quebrado. A professora foi atingida nas costas e no abdômen. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu.

Familiares da vítima afirmam que não houve abordagem no momento dos disparos. Segundo parentes, os criminosos passaram ao lado do veículo e atiraram contra ela e o marido na Avenida Automóvel Clube, no bairro Jardim Gláucia. s. Segundo parentes, os criminosos passaram ao lado do veículo e atiraram contra ela e o marido na Avenida Automóvel Clube, no bairro Jardim Gláucia.

Inicialmente, o caso era tratado como tentativa de assalto. Procurado, o delegado Mauro César, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), informou que, até o momento, não há informações que possam ser divulgadas sobre a investigação.

A educadora era formada em Pedagogia e Psicopedagogia e atuava na área há 15 anos. Layla era casada desde 2011 e deixa um filho de 12 anos. Desde maio de 2021, ela dava aulas no Ciep Municipalizado Simone de Beauvoir, que fica no Parque São José.