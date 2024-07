Baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (26) - Divulgação

Publicado 26/07/2024 20:30 | Atualizado 26/07/2024 21:14

Rio - Um homem de 51 anos foi baleado no pescoço, na tarde desta sexta-feira (26), durante um tiroteio na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da comunidade quando criminosos atacaram a equipe a tiros.



Após o confronto, a vítima, que não teve a identidade revelada, pediu ajuda aos policiais que estavam no local. O homem foi levado por um veículo blindado da PM para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em São Gonçalo.

"Cabe ressaltar que de acordo com os militares, a vítima não foi atingida com gravidade", informou a corporação. A direção do hospital comunicou que o paciente está estável.

A PM não informou em qual delegacia a ocorrência foi registrada.