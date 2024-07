Material apreendido com os suspeitos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/07/2024 19:42 | Atualizado 26/07/2024 20:13

Rio – Três suspeitos de integrar uma milícia com atuação no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste, foram presos nesta sexta-feira (26), em uma ação realizada por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), no Recreio dos Bandeirantes.

Os agentes apreenderam com os milicianos uma pistola, um revólver e um veículo com sinais de adulteração, além de itens atribuídos à atividade miliciana, como rádios comunicadores e uma roupa camuflada.

As prisões são parte da Ação Estruturada Ordo, iniciada no dia 15 deste mês, de maneira conjunta entre as polícias Militar e Civil. O objetivo é combater atividades comerciais ilegais do crime organizado em comunidades da Zona Oeste. Dentre elas, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia.

Segundo o Governo do RJ, até o início da noite desta sexta, a Ordo registrava 162 pessoas presas em 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste, além de nove menores apreendidos.

Outras ações

Segundo o Governo do RJ, agentes da 41ª DP (Tanque) e do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) prenderam um suspeito que transitava na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, em uma moto sem placa. Preso em flagrante por receptação dolosa e adulteração do número do chassi, ele foi levado à delegacia, onde confessou ser integrante do Comando Vermelho e responsável pelo tráfico de drogas local.

Também na Gardênia Azul, agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) localizaram um mercado em condições irregulares. No estabelecimento, havia 82,6 kg de alimentos impróprios para consumo, que foram descartados.

Já na Cidade de Deus, um homem com mandado de prisão em aberto por roubo foi detido. Ele foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Em patrulhamento pelas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, policiais do 31º BPM (Recreio) apreenderam um menor – contra ele, já havia um mandado de apreensão em aberto. A equipe apreendeu dois rádios transmissores, três celulares, uma roupa de camuflagem, além de drogas, e o encaminhou para a 42ª DP (Recreio).

Ainda na Gardênia e no Recreio, policiais civis, com apoio da Light, inspecionaram quatro estabelecimentos (uma açaiteria, uma mercearia, um mercado e um ferro-velho), onde constataram irregularidades. Segundo a companhia, cerca de 22 MWh, avaliados em R$ 26,4 mil, eram desviados.

Desde o início da Ordo, a Light já recuperou 2.3 GWh, avaliados em um total de R$ 2,8 milhões, em 62 estabelecimentos comerciais.