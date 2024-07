Passageiros dão gargalhadas e tiram fotos do momento - Divulgação

Publicado 26/07/2024 18:29 | Atualizado 26/07/2024 18:40

Rio- Uma arma de fogo foi encontrada no bagageiro de um trem da SuperVia, na altura da estação do Maracanã, na manhã desta sexta-feira (26). Vídeos que circulam na internet mostram passageiros do vagão rindo e gravando a cena.

Ao ser procurada, a SuperVia, empresa responsável pela gestão e operação das linhas de trem, informou que, assim que foi notificada, acionou a polícia para recolher o objeto.